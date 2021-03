Kas lahtine hakkliha säilib kauem kui pakendatud? Ekspert lükkab ümber levinud müüdid hakkliha kohta

Hakkliha valmib jääkidest

Juba Euroopa Liidu nõuded panevad paika, et hakkliha võib koosneda ainult lihast ning tööstused kasutavadki ainult kõige värskemat kodumaist liha ja väärttükke.

Vastavalt hakkliha sordile valitakse tooraineks väga kindel tükk. Näiteks veisehakkliha puhul kasutatakse lihaveise või veise tagaosalihaseid. Seahakkliha puhul kasutatakse sea tagaosalihaseid. Koduse hakkliha segus on kasutatud seaabaliha ja veise kaela-, turja- ja küljetükk.

Hakkliha on väga rasvane

Hakkliha rasvasisaldus sõltub selles kasutatavast lihast. Näiteks, kas kasutusel on sea- või veiseliha ja kui on tegemist hakkliha seguga, siis millises vahekorras lihasid segatud on. Seda on tarbijal lihtne lugeda pakendilt. Rasva eraldi juurde kindlasti ei lisata. Väiksema rasvasisaldusega seahakklihades on kasutusel taisem sea tagaosa- ja veisehakklihades veise tagaosalihased. Olgu siinkohal mainitud, et nõuete kohaselt ei või hakkliha rasvasisaldus olla üle 30%.

Kõik hakklihad on ühesugused

Hakklihade puhul on olulisteks teguriteks, millisest lihast nad tehtud on ja milline on rasvasisaldus. Igasuguse rasvasisaldusega hakklihale leidub mitu kasutusviisi. Näiteks kõrgema rasvasisaldusega hakkliha võib kasutada kotlettide, hakkšnitslite, lihapallide, pikkpoisi ja hautiste, vormiroogade ja kastmete valmistamisel. Madalama rasvasisaldusega hakkliha saab kasutada täidiste, ka hautatud toitude ja suppide valmistamisel.

Lahtine hakkliha säilib kauem

Valitsev arvamus on, et poeletist lahtist hakkliha ostes on toode värskem kui pakendatud toote puhul. Päris nii must ja valge see ei ole. Lahtise hakkliha säilivusaega mõõdetakse tundides ja see on otseselt seotud müügikoha tingimustega. Lahtise hakkliha säilivusaeg hoiutingimustel kuni +2 °C on 12 tundi pakendil näidatud säilivusaja piires.

Kui hakkliha puutub õhuga kokku, siis muutuvad selle maitseomadused ja väljanägemine kiiresti. Seetõttu peab letist ostetud hakkliha ära tarvitama samal päeval. Pakendatud hakkliha värskuse tagab ka viis päeva hiljem spetsiaalne gaasikeskkond.