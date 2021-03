Luminor prognoosib Eestile tagasihoidliku majanduskasvu

Palmi sõnul on kliimaneutraalse majanduse saavutamise strateegiate loomisse loomulikult vaja kaasata laiemat kogukonda, sealhulgas noori, teadlasi ja eriala eksperte erasektorist. „Kasvama peab läbipaistvus loodusressursside kasutamise osas," rõhutas Palm, lisades, et väärib heakskiitu, et Eesti uus valitsus teavitas rohepöörde ühe esimese sammuna kavast lõpetada põlevkivist elektri tootmine 2035. aastaks.