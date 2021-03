Kaugtöö pikendab noorte töötunde: "Alates jaanuarist olen töötanud poole rohkem"

Pandeemia käigus kasvanud nõudlus juristide ning ärikonsultantide teenuste järele on samade ettevõtete vanemate töötajate sõnul pannud nooremad kolleegid ränga surve alla, vahendab Financial Times.

Anonüümseks jääda sooviva USA advokaadibüroo Latham&Watkinsi töötaja sõnul on läbipõlemise oht suur: “Alates jaanuarist olen töötanud poole kauem, kui tegelikult peaksin. Töö on küll huvitav, kuid see võtab kogu ärkvel aja. Vahel peab aega isegi unetundide arvelt juurde näpistama.”

Kui varem muutis pikad töötunnid talutavamaks tihe suhtlus ning koostöö tööpostil, siis nende kadumisel on mitmed algajad töötajad enda karjäärivalikus kahtlema hakanud. Kogenud advokaatide sõnul on juba praegu selgelt näha, et alustavad kolleegid lahkuvad töölt varasemast sagedamalt.

“Ma arvan, et taoline töökorraldus viib inimeste lahkumiseni,” ütleb Briti advokaadibüroo Ashurst juht Ben Tidswell. Ta lisab, et ei räägi sellest mitte suurest soovist töötajaid vastu tahtmist kinni hoida, vaid ta kardab ka nende heaolu pärast.

Juristidele telefoni teel vaimse tervise alast nõu pakkuva infoliini sõnul on pooled nende tänavused kõned tulnud alustavatelt juristidelt, kellele valmistavad muret nii pikad tööpäevad, isolatsioonis viibimine kui ka kaugtöö olemusest põhjustatud vähesed juhtnöörid kogenumatelt kolleegidelt.

Mitmete tuntud konsultatsioonifirmade juhid näevad probleemi ka selles, et kaugtööd tehes on keeruline eristada vaba aega tööajast. Finantsvaldkonna personalispetsialist Jason Kennedy täheldab, kuidas töötajad töötavad märkimisväärselt kauem kui varem, sest nad viibivad samas kohas - kodus - edasi ka peale ametliku tööpäeva lõppu.

Mitmed tuntud ettevõtted on tugevdanud oma tugistruktuure. Näiteks Deloitte on kasutusele võtnud töötajate kohvihommikud, kus igal hommikul saavad töötajad juhuslikult valitud kolleegiga videokõne kaudu vestelda ning mitmed firmad on palganud töötajatega vestlemiseks terapeute.

Samas leidub ka kehvemaid näiteid. KPMG endisele juhile Bill Michaelile maksis töökoha avaldus, et töötajad peaksid vähem vinguma ning investeerimispanga Goldman Sachs töötajad pöördusid möödunud nädalal juhtkonna poole ettepanekuga, et 95-tunnised töönädalad võiks lühendada 80 tunnini.