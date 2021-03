VIDEO | Kevadpäike pani Vanalinna kohvikupidajad piirangutele vilistama

Delfi toimetusele saadeti eile keskpäeval Raekoja platsil filmitud video, millest võib näha, et mitmed kohvikud on otsustanud oma väliterrassid külastajatele avada ning viimastest puudust ei ole. Ka politsei- ja piirivalveamet kinnitas, et eile Vanalinnas patrullinud politseinikele avanes selline vaatepilt.

Eile kontrolliti korduvalt Tallinna vanalinna toidukohti ning politsei tuvastas, et mitmed kohvikud ja restoranid ei pidanud piirangutest kinni. Kuigi toidukohtades ei viibinud siseruumis külastajaid, olid paljud neist leidnud tee väliterrassile, kus istuti lähestikku ning tarbiti jooke-sööke.

Rae restorani juhataja Tanel Ojavere ütles, et neil on avatud ainult kaasamüük ning inimesed saavad pärast ise otsustada, kus nad oma toitu söövad. “Toolid ja lauad on meil väljas, muidu inimesed istuksid kivi peal,” kommenteeris ta. Samuti on Ojavere sõnul inimesed reeglitele vastavalt hajutatud ja õueala avatud vaid siis, kui päike paistab.

Rae restorani naaber, samuti videosse jäänud Kehrwiederi kohviku esindajad on kommentaariks jäänud kättesaamatuks.

Kesklinna jaoskonna piirkonnapolitseinik Ivar Saar ütles Delfile, et politseinikud selgitasid kohvikute ja restoranide töötajatele, et õues oleval teenindusalal jookide ja söökide tarbimine on samuti keelatud. "Teenindav personal oli väga mõistev, suhtles klientidega ning palus neil lahkuda," lisas ta.

Politseinik rõhutas, et klientidele tohib süüa ja juua küll kaasa müüa, ent kohviku siseruumis ja välialal neid tarbida ei tohi. "Kuigi ilmad muutuvad ilusamaks ning inimestel tekib aina suurem soov õues liikuda, peab siiski pidama kinni ka piirangutest ning mitte otsima viise, kuidas neist kõrvale hiilida. Politseinikke näeb linnas liikumas nii kohvikutes kui poodides ja inimestega suhtlemas ka edaspidi," ütles Saar.