KUULA | Rohelised eelistused teevad võidukäiku ka investeerimises

„Roheline investeerimine ei ole ühekordne moeröögatus. See on midagi, mis jääb meiega aastakümneteks ja järjest rohkem inimesi liigub rohelise investeerimise suunas. Kui me vaatame uusi fonde, siis on nende varad kahe aastaga kahekordistunud,” selgitab Joel Kukemelk. Ilmselgelt on finantsmaailmas suundumus roheliste ja jätkusuutlike lahenduste poole ning sellest trendist on palju võita ka kogujatel, kelle pension on investeeritud rohefondidesse.