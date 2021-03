Toidu koju tellimise populaarus on tõusuteel. Kas Bolt ja Wolt palkavad ka lisakullereid?

Ristal nendib, et ebakindlust on praegu palju. Wolt ei tea täpselt, kas suurenenud tellimuste arv on ajutine või püsiv: "Kui see aasta sarnaneb eelmisele, siis ennustame, et ajutist tõusu tasakaalustavad rahulikumad suvekuud."

Viimase mõne nädala jooksul on Wolt aga suurenenud nõudluse teenindamiseks juurde võtnud vaid mõned kullerid. "Me peame hoidma head tasakaalu nõudluse ja pakkumise vahel," seletab Ristal - platvormile pääsemist on ootamas koguni enam kui 1000 inimest, kuid enamate toidukullerite palkamist takistab Wolti soov kindlustada, et kõikidel palgatutel oleks piisavalt tööd.

Seda kinnitab ka Karin Kase: "Oleme platvormile rohkem kullereid võtnud, kuid kullerite arvu osas püüame me alati nõudlust ja pakkumist tasakaalus hoida nii, et kulleritel oleks piisavalt tööd ja et toidu kohalejõudmise aeg oleks kliendi jaoks optimaalne."