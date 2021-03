Kodulaenu võtnud saaksid säästa kümneid tuhandeid eurosid, aga vähesed teevad seda

Soodsamat kodulaenu intressi tasub pangaturul taga ajada, sest mitmekümne aasta peale võib see anda tuhandeid või ka kümneid tuhandeid eurosid säästu. Viimaste aastate kiire palgakasv ja kinnisvarahindade tõus loovad ühtlasi eelduse, et aastaid tagasi kodulaenu võtnud inimesed on nüüd panga silmis märksa paremad laenuteenindajad.