Aldil on hetkel käsil ka keeruline protsess, mille käigus plaanitakse üheks liita kaks praegu sisuliselt eraldiseisvat jaeketti: Aldi Nord ja Aldi Süd. Neist viimane on haru, mis plaanib laieneda Leetu. Hoolimata vihjest lõunale ei tegutse Aldi Süd vaid lõunapoolsetes riikides. Teiste seas on Aldi Südi poed ka näiteks Suurbritannis.

