Puitmööblitootjate hapu seis. Tarneraskused võivad kaasa tuua mööbli hinna tõusu

Mööblitootjad on hädas, sest neile ei jätku mööbli valmistamiseks puitlaastplaati. Plaadivalmistajatele tekitab puidu kättesaadavus aasta-aastalt üha rohkem probleeme, sest nad on samas toormesegmendis puidu põletajatega, sealhulgas graanulitootjatega. „Madalakvaliteedilise puidu väärindamine ja sellest mööbli valmistamine pikendab puidu eluiga umbes kümme aastat ja seejärel on ta ikka küttekõlbulik. Paraku on praegu suundumus toetada puidu põletamist ja seda meie kõigi rahakoti arvel taastuvenergiatasude abiga,” sõnab Repo Vabrikute kommertsjuht Sven Paist.