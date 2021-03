Lisaeelarvet menetletakse kiirkorras. Opositsiooni sõnul varjab valitsus võimalikke tulusid

Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar rõhutas, et lisaeelarve 641 miljonit eurot on Eesti elanike, ettevõtete, ühiskonna ning tervishoiusüsteemi abistamiseks. Ta põhjendas kiirema menetlemise vajadust: „Meetmete pakett sisaldab vahendeid töötasu toetuste maksmiseks majandusharudes, kus töömaht piirangute tõttu väheneb, haigushüvitiste hüvitiste jätkamist alates teisest haiguspäevast, lisameetmeid vaimse tervise hoidmiseks, erihoolekandele ja rehabilitatsioonile, lisavahendeid ravimitele, vaktsineerimisele, kriisijuhtimisele ning toetusmeetmeid turismisektorile, kultuurikorraldajatele ja loovisikutele.“

Rahanduskomisjoni aseesimees Aivar Kokk märkis, et lisaeelarvet vaadates tekib mitmeid küsimusi. „Lisaeelarvega varjatakse prognoositavaid tulusid. Näiteks on ette nähtud 117 miljonit eurot teise samba maksete kompenseerimiseks, kuid seejuures ei ole arvestatud pensionireformiga eelarvesse laekuvat tulumaksu. Samuti pole nähtud ühtegi võimalust avaliku sektori kulutuste vähendamiseks. Riik peab jälgima ka keerulises majanduslikus olukorras hoolikalt, et ei tehtaks üle jõu käivaid kulutusi ilma tulusid arvestamata,“ ütles Kokk.

Ta rõhutas samas, et plaanitavad toetusmeetmed ettevõtetele ja tervishoiule on olulised. „Palgatoetus on piirangute tõttu hetkel möödapäästmatu, kuid kindlasti tuleb püüelda selle nimel, et leida täiendavaid vahendeid majanduse elavdamise meetmeteks ja investeeringuteks, mis aitaksid meil kriisist kiiremini väljuda,“ ütles Kokk.