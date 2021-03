Sajandi suurprojektist tahetakse osa saada juba puhtalt kogemuse enda pärast

Põhjusi, miks on Rail Baltic Estoniast saanud inseneride ja projektijuhtide seas unistuste tööandja, ei ole tõepoolest vaja kaugelt otsida. Meediaski sajandi suurprojektiks tituleeritud ehitus on mitte ainult Eesti, mitte ainult Baltikumi, vaid kogu Euroopa mõistes täiesti unikaalne – nii oma mastaabilt kui ka mitmetahulisuses. Pole saladus, et elulookirjelduses on selline kogemus tulevikus kulla hinnaga ja võib avada nii mitmeidki uksi ka väljaspool siinset regiooni.

„Projekt on see, mis müüb,” kinnitab ka Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets, et tugevad tegijad ja talendid tulevad ning tahavad projektist osa saada juba puhtalt selle enneolematu kogemuse pärast.

Eraldi mõõtme annab projektile rahvusvahelisus. Vastutatakse ju ühtlasi Eesti riigi huvide esindamise eest ka Rail Balticu projekti ühisettevõttes, kuhu kuulub inimesi nii Baltikumist ja Põhjamaadest, aga ka Itaaliast, Prantsusmaalt, Hispaaniast. Värvikireva seltskonnaga tulevad kaasa teistmoodi kogemused ja praktikad, mida pole siinmail enne nähtud. „Nad on projekte teinud Aasias, Ameerikas, Euroopast rääkimata,” selgitab Salomets, et nendelt õpitu aitab siin meie pisikeses konnatiigis oma perspektiive avardada.

Ettevõttes valitseb idufirma mentaliteet

Töötajaid on enim kannustanud võimalus esimesest päevast peale väärtust luua. Seega kui on tulnud sõna otseses mõttes pea ees vette hüpata, mida siinmail seninägematu projekt kindlasti eeldab, ei ole keegi napilt enne hüpet kartma löönud või suurest ehmatusest kohe tagasi kaldale rapsinud. Vastupidi, püütakse kibekähku pardale pääseda ja kõiges käed külge panna. Mitte ainult projekti juhtimisel, vaid tegelikult ka organisatsiooni arendamisel. Sest kuigi ettevõte oli juba varem riiulil olemas, on Rail Baltic Estonia ise projekti juhtinud napid neli aastat, mis tähendab, et paralleelselt muuga on tulnud teha tohutu areng ka ettevõtte enda ehitamises.