VALDKOND | Põllumajandus ja metsamajandus

Suvi näitas, et põllumajandussektor on välistööjõust tugevalt sõltuv, tekkis huvitav olukord, kus töötute arv iga päev kasvas, kuid põllumajandus ei leidnud kuidagi tööjõudu. Põllumajandussektoriga käib kaasas palju vanu arusaamu, näiteks et laut tähendab käsitsi tuhandete lehmade lüpsmist jne. Tegelikult võib töö põllumajandussektoris olla (ja tihti ongi) väga kõrgtehnoloogiline, mis omakorda toob kaasa probleemi, et on vaja õppida mitmeid programme ning masinaid seadistama-juhtima. Samal ajal peab sektoris toimetav tööandja arvestama, et töötajate nõudmised tööle on praegu varasemaga võrreldes teised – soovitakse enam paindlikkust ja töö tähendus on inimeste jaoks midagi muud kui ainult palga teenimine. Välistööjõud on meie tööturule vajalik, sest meil lihtsalt ei ole nii palju inimesi, et kõik tööd tehtud saaks, aga tööandja saab kindlasti mõelda, kuidas proovida leida rohkem Eesti töötajaid. Seda näitas ka eelmine aasta – tööandjad, kes oma töö üle vaatasid ja pakkusid tööotsijatele erinevaid võimalusi tööle asumiseks, leidsid ka töötajad kiiresti.