VALDKOND | Ehitus

Mis juhtus eelmisel aastal? Ehitus on sektor, kuhu kriis jõuab viivitusega. Nii oli see eelmisel korral ja tundub, et sama muster kordub ka nüüd. Nende inimeste arv, kelle viimane töökoht oli ehitus, hakkasid töötukassasse arvele tulema 2020. aasta teises pooles. Terve aasta jooksul tuli arvele üle 11 100 inimese, kelle viimane amet oli seotud ehitussektoriga.

Ehituse osa meie riigi majanduse SKP-st on ligi 8%. Kui vaadelda ehitusalal töötajate soolist osa, siis ehitusmasinatel töötajatest on ligikaudu 100% mehed. See sektor peab tõsiselt mõtlema, kuidas „võistelda” õppijate saamiseks teiste, populaarsete erialadega, nagu seda on IT või keskkonnatehnika, mis haaravad endale üha suurema osa gümnaasiumide lõpetajatest. Oma panuse, et meelitada noori ehitusse, annab ka töötukassa. Ehitusvaldkonna erialade õppimise eest on võimalik tasemeõppetoetust saada nii töötaval kui ka tööd otsival inimesel. Lähemalt saab koolide, erialade ja toetuse kohta uurida lehelt www.töötajaõpi.ee.