TV 3 juht: videosisu tarbimine on läbimas revolutsiooni. Mida see tähendab?

Aeg, mil kaabli- ja sidepakkujad seisavad ühe, traditsioonilise teleprogrammi tootjad teise ja voogedastusteenuse edastajad kolmanda mätta otsas, on jäädavalt möödas. Piirid nende teenususte vahel hägustuvad ja kipuvad kokku sulama. Veel enam, telekommunikatsioonifirmade ja telejaamade koostöö on senisest olulisem ja järjest enam ühendatakse jõud ka sisutootmise suunal. Nii näemegi, et traditsioonilised telekommunikatsioonifirmad tulevad välja oma videokeskkondadega (näiteks Elisa HUUB ja TeliaTV) või isegi telekanalitega (näiteks Telia Inspira) ja meediakontsernid ning traditsioonilised telejaamad nagu näiteks Disney, Fox, TV3 Grupp ja ka Rahvusringhääling käivitavad enda striimimisteenuseid. Kõrvalt pakuvad konkurentsi veel eraldiseisvad striimingu-keskkonnad eesotsas Netflixiga. Korraga tuleb olla igal pool ja teha seda hästi.

Meedias armastatakse tihti arvustada erinevate telekanalite programme ja tippsaateid, uuemal ajal võrrelda ka striimimisteenuste valikut ja kasutusmugavust. See on igati arusaadav, sest teletegemise kõige nähtavam ja tähtsam osa ongi see, mis jõuab lõpuks televaataja elutoa ekraanile. Tegeledes igapäevaselt teleäri köögipoolega, võin kinnitada, et lisaks sisule muutub aina olulisemaks ka see, kuidas tagada nö lõpptoote kõrge tehniline kvaliteet. Mida rohkem on meil erinevaid saateid, seriaale ja filme ning nutivahendeid, mida nende vaatamiseks kasutatakse, seda laiem peab olema ka toru, et kõik läbi mahuks. See toru ei tähenda ainult tuppa tulevat kaablit, vaid ka suure läbilaskevõimega valguskaablit, mille kõrval on kasvav trend sisu tarbimine läbi õhu leviva interneti.