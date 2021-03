FOTOD JA VIDEO | Vanalinna kohvikuomanik avaldas kummalise viisi, kuidas nad kliente hajutavad. Politsei märkusi ei teinud

Ärilehele antud intervjuus mainis Rae restorani juhataja Tanel Ojavere, et neil on avatud ainult kaasamüük ning inimesed saavad pärast ise otsustada, kus nad oma toitu söövad.

Kohvik Kehrwieder on üks neist, kes pakub võimalust terrassil istuda. Nagu ka teistel, on ka neil avatud ainult kaasamüük. Lauad ja toolid on sellepärast väljas, et õuealal võib viibida.

Omaniku sõnul käis eile politsei mitu korda neid kontrollimas, kuid kuna külalised olid hajutatud, ei tehtud neile märkusi.

“Meil on roosikasvatamise jaoks ette nähtud vars, mis on pea kaks meetrit pikk ja sellega me politseile näitasime, et kohviku poolt on inimeste hajutamine tagatud,” kommenteeris Kehrwiederi omanik Raoul-Vello Leitham.

Leithami arvates istuvad inimesed meeleldi nende terrassil, sest just nende õuealale paistab päike. “Mina leian, et D-vitamiin, karge mere õhk ja tervislik 2+2 reegli järgimine on palju etem kui ühistranspordis sõitmine, kus keegi maski ei kanna,” lisas ta.

Kehrwiederi omanik toetab ka mõtet, et juba vaktsiini saanud inimesed peaksid saama vabalt liikuda. Samuti oli märtsi alguses kohvik illustreerinud enda terrassi mõtetega nagu:

“Kujuta ette nii surmavat viirust, et pead testima, et teada, kas sul see olemas.”,

“Mõistlik ettepanek riigile! Lubada kohvikusse vaktsineerimis- ja antikehade tunnustega! 25% rahvast kvalifitseeruks.”,

“Kas olete märganud... Need, kes karjuvad “lukku, lukku”, ei pea muretsema palgast ilma jäämisest”.

Kehrwiederi sildid 10. märtsil: