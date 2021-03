Üksnes Tesla aktsiate ostuga 30-aastaselt pensionile jääda ei saa

Öeldakse, et parim aeg puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi, paremuselt järgmine aeg on täna. Alati võib leida vabandusi, kuid investeerimine on pikaajaline projekt ning turule sisenemise õigest ajastamisest märksa olulisem on turul veedetud aeg.

Investeerimisega alustamisel soovitan kasutada selleks ainult oma vaba raha ehk vahendeid, mille kaotamist olete teoreetiliselt võimelised endale lubama ilma oma praegusele eluviisile suurt mõju avaldamata. See ei tohiks kindlasti olla esimene vaba euro, mis teil on, ega esimene raha teie säästukontolt. Alustage sellest, et pange kõrvale summa, mis oleks kolme kuni kuue kuu väljaminekute suurune. Kõik sellest üle jääv kasutage investeerimiseks, sest niisama seisev raha kaotab muidu väärtust.

Tasakaalustatud fondidel on erinev riskitase ja need on saadaval alates mõnekümnest eurost. Lisaks on valik ulatuslik, alates kogenematute investorite seas populaarsetest madala hinnaga indeksfondidest kuni aktiivselt juhitud aktsia- ja võlakirjafondideni. Kui investori raha ja teadmised kasvavad, muutub valik praktiliselt piiramatuks.

Hajutage riske ja tasakaalustage oma portfelli

Olenemata sellest, kas olete börsil esmakordselt või on teil investorina aastakümnete pikkune kogemus, on alati oluline riske hajutada. Isegi kui tegemist on kuulsa, näiliselt hävimatu ettevõttega, ei ole hea mõte kogu oma rahaline kindlustatus rajada ühele ärimudelile. Isegi Rooma impeerium langes ning ilmselt ei ela igavesti ka Facebook ja Apple.

Paljude ettevõtete aktsiaid peaks omama, et tagada piisav hajutatus? Ühest vastust siin pole, kuid ütleksin, et vähemalt 10-15. Hõlmates erinevaid tööstusharusid ja ka geograafilisi piirkondi. Mida vähem ettevõtteid fondis on seda täpsemalt peate teadma iga ettevõtte äri- ja finantsnäitajaid ning turu seisu.

Lisaks mitmekesistamisele peate hoidma ka tasakaalu. Hankige näiteks väärtpaberid, mille hind käitub majandustsükli erinevates osades aktsiatele vastupidiselt. Tasakaalustatud portfell elab paremini üle finantsturgude tormid ja tekitab teile vähem stressi.

Uurige kõiki tasusid

See on eriti oluline, kui teie investeeringud on väikesed. Kui ostate 100 euro väärtuses aktsiaid ja tehingu minimaalne vahendustasu on 20 eurot, pole investeerimisel mõtet. Veenduge, et tasud ja potentsiaalne tootlus oleksid proportsionaalsed. Mõislik tasu ei tohiks üldjuhul olla suurem kui 1% tehingu väärtusest.

Citadele hallatavates tasakaalustatud investeerimisfondides saab näiteks investeerida ilma täiendavate vahendustasudeta, kui investeerida vähemalt 100 eurot.

Hinnake, kust osta ja kus hoida

Lugematud platvormid lubavad tasuta imesid. Peentrükki lugedes selgub siiski, et allahindlused kehtivad ainult väikeste summade ja piiratud arvu tehingute korral. Ja kus teie raha ja väärtpabereid hoitakse? Kaugel saarel lugematute vahendajate müüri taga või pangas, mida reguleerivad Euroopa ranged väärtpaberite, hoiuste tagamise jms standardid? Kelle poole pöördute nõu saamiseks, kui teil on probleeme: veebifoorum või pangamaakler? Seega lugege, uurige, võrrelge!

Kas ma peaksin investeerimiseks laenu võtma?

Mitte kunagi! Täna ma laenan, homme ostan tuntud ettevõtte aktsiaid ja järgmisel päeval müün need tohutu kasumi eest: see on kiireim viis pankrotti. Ärge lihtsalt isegi sellele mõelge.