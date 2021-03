Konteinerlaeva õnnetus blokeeris Suessi kanali

Õnnetus, mille võisid põhjustada ootamatud tuuleiilid, tabas Rotterdami teel olevat laeva Ever Given.

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) teatas, et laeva meeskond on väljaspool ohtu. Puuduvad märgid vigastustest või saastamisest.

BSM, kes tegeleb laeva tehnilise poole ja meeskonna palkamisega, ütles, et nad ei saa kinnitada, kellele laev kuulub.

Sadamaagent GAC teatas täna oma veebilehel, et veel umbes 15 laeva seisavad ja ootavad, Ever Giveni taga. Lisaks põhjasuunale on ka lõunasuund blokeeritud.