Uuring: kõige paremaks hinnatakse Smartpost Itellat

Kliendid tõid Smartpost Itella juures peamiselt välja teenuse kiirust, mugavust ja usaldusväärsust, samuti suurepärast teenindust ning asjaolu, et pakiautomaadid paiknevad siseruumides ehk automaatidesse saab erinevaid tooteid tellida, ilma et peaks ilmastikuolude või niiskuse pärast muret tundma.

„Tõeliselt hea meel on näha, et Eesti tarbijad on hinnanud Smartpost Itella teenust ja kasutajakogemust esimese koha vääriliseks,“ sõnas Itella Estonia tegevjuht Meelike Paalberg. Ta rõhutab, et saavutus sai võimalikuks siiski vaid tänu Smartpost Itella väga pühendunud ning professionaalsele meeskonnale, kes kogu aasta erakordselt tublit tööd on teinud.