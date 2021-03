VIDEO | Suessi kanalis sõitis madalikule hiiglaslik konteinerlaev, liiklus maailma ühel tähtsamal kaubateel seiskus

Taiwani omanikega 400 meetri pikkune ja 59 meetri laiune MV Ever Given keeras end kanalis põikiasendisse ja kogu liiklus kanalis muutus võimatuks, vahendab AFP.

Bloomberg teatas, et õnnetus on tekitanud suure ummiku. Kanali läbimist ootab üle saja laeva.

Laevaliikluse jälgimise veebileht Vessel Finder teatas, et Ever Given oli teel Hollandisse Rotterdami.