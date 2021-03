Tallinna börsile tuli uus ettevõte

„Meil on väga hea meel, et Estonian Japan Trading Company aktsiad on nüüdsest kaubeldavad First North turul. Meie Jaapani partner MBK Co., Ltd on Tokyo börsil noteeritud ja sealses ärikultuuris on selline tunnustus äärmiselt oluline kvaliteedimärk," ütles Estonian Japan Trading Company juhatuse liige Cätlyn Toomere. „Eestil on Jaapani ühiskonnas väikese, tubli ja loodussõbraliku e riigi maine. Sellepärast soovibki MBK investeerida just Eesti ettevõtetesse, kellega koos leida võimalusi Eestis loodud innovatiivsete ärimudelite viimiseks ka Jaapani turule."