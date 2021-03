Uuring: Eesti noorte huvi investeerimise vastu on väga kõrge

„Hea on näha, et Eestis on traditsiooniliselt leige suhtumine säästmise ja investeerimisse ajalukku jäämas. Huvi investeerimise vastu on viimasel paaril aastal hüppeliselt suurenenud kõikides kliendisegmentides, aga nii suur huvi teema vastu noorte seas näitab, et tegemist pole ajutise nähtusega. Kui noored saavad juba iseseisva elu algusaastatel kätte tunde, et investeerimine on talle jõukohane ja tulus tegevus, siis muutub see loogiliseks osaks tema rahaasjadest," kirjeldas Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.