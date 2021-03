Orkla ideetahvel annab töötajatele üllatavaid võimalusi

Parimad ideed on alati kaasa toonud ka väärikaid preemiaid. Algselt käis tunnustamine nii, et oli tuhandeeurone peapreemia ja kaks lisapreemiat Kalevi šokolaadipoodide kinkekaartide näol. Eelmisel aastal kuulutati ja jagati välja kaks peapreemiat – parima üldidee ning parima jätkusuutlikkusele suunatud idee eest. Sel aastal on aga oodata koguni kolme peapreemiat – lisaks eelmainitutele ka parima digitaliseerimisteemalise idee eest.

Algselt oli ideetahvel füüsiline ja neid oli ettevõttes neli: nii Põltsamaal kui ka Raes nii tootmishoones kui ka kontoris. Eelmisel kevadel lisandus ka digitaalne tahvel ja töötajad on selle väga hästi omaks võtnud.

Ideetahvel tähendab reaalset võimalust edastada oma mõtted otse ettevõtte juhtkonnale ja tootearendajatele. Teretulnud on nii ideed uute toodete kui ka senisest parema töökorralduse teemal.

„Meil on kõigil töötajatel võimalus ettevõtte innovatsioonis kaasa lüüa,” ütleb ta ning tutvustab põnevat ja kaasahaaravat lahendussüsteemi – Orkla ideetahvlit.

Orkla Eesti AS-i turundusdirektor Annika Oja rõhutab, et kõiki töötajaid ja nende mõtteid väärtustatakse ettevõttes väga.

Väga hea oli ka jätkusuutliku auhinna võiduidee kestlikuma ja samas turunduslikult atraktiivsema pakendivaliku suunas. Idee on võtta Põltsamaa hoidiste purkide hulgipakendina kasutusse termokahaneva kile asemel lainepapp. See on keskkonnale kasulikum ja võimaldab lisada hulgipakendile logo või muid turundussõnumeid.

Üht Orkla ideetahvli võidutööd teavad vist küll kõik meie kultuuriruumi magusasõbrad. See on Kirju Koera komm, mille mõtles välja ja esitas 2014. aastal ideetahvlile ettevõtte logistikajuht Ranet Untera.

Ranet meenutab, et Kalevis ja Orklas on ta töötanud peaaegu terve oma töise elu, ent selle peale, et ka tema võiks tootearenduses kaasa lüüa, polnud ta kunagi mõelnud.

Kui ideetahvel käivitati, tundis ka Ranet Untera, et tahaks selles põnevas ja innovatiivses projektis osaleda. Idee, mida välja pakkuda, sündis täiesti ootamatult – nimelt on mehe kodukandis suurepärane pisike toidupood, kus muu hulgas müüakse Kirju Koera pätsikesi. Nii Raneti kui tema pere arvates on tegu väga hea maiusega, mida meelsasti ostetakse ja süüakse.

Lambike süttis kiiresti. Maiustades hakkas Ranet mõtlema, et kõik selle hea magustoidu koostisosad on ju ka tema töökohas olemas – marmelaad, küpsised, kondenspiim ... Olemas on ka batoonikeste tegemise tehnoloogia!

Nii sündis logistikajuhi peas aimus uuest tootest. Mõte keris edasi – kuna Kirju Koera maiuse koostis on batoonikeste omast veidi erinev, tuleks valida pisut suurem vorm ja teha suuremad kommid ...

Veel veidi mõelnud, esitas Ranet Untera oma uue tootemõtte ideetahvlile. Tootearendajad ja juhtkond võtsid mõtte väga hästi vastu – veel enne, kui idee autor selleaastase võidupreemia kätte sai, olid uued kommid juba poodides ja magusasõprade poolt hitiks kuulutatud.

Kirju Koera kommid oli suurepärane idee ka turunduslikus plaanis. Kui muidu tuleb uut toodet pikemalt tutvustada, siis Kirju Koer on märksõna, mis vist küll kõik meiemaise lapsepõlvega inimesed korraks naeratama paneb. Nii sünnib esimene ost spontaanselt, ent kui Kirju Koera kommi maitse suus, jagub naeratust kauemaks ja peagi tahaks seda head kommi veel.

Ranet Untera ütleb aga, et kui tema töökohas poleks olnud ideetahvlit ja suurt julgustamist, et kõigi head ideevälgatused on väga oodatud, poleks ta selle mõttega tõenäoliselt kunagi kuhugi läinud.