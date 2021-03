Eesti Pank tõi välja majanduskasvu ja inimeste jõukuse suurenemise võtme

Kogutootlikkus on see osa majanduskasvust, mis ei tulene otseselt investeeringute või hõive kasvust, vaid on seotud teguritega, mis neid kahte omakorda mõjutavad: tehnoloogiline areng, innovatsioon, ärikeskkond ja üha rohkem ka riikide kliimapoliitika valikud.

Siiani on Eesti jõukus kasvanud suuresti tänu suhteliselt ulatuslikule kapitali sissevoolule (üks suuremaid ELis) ja tööjõu tootlikkuse kiiremale kasvule võrreldes ELi keskmisega. Siiski on Eesti kapitali hulk töötaja kohta (kapitali intensiivsus) Euroopa Liidu keskmisest umbes kolmandiku võrra väiksem. Meie demograafiline väljavaade - rahvastiku vananemine - seab hõive kasvule piirid. Seetõttu ei piisa meile soovitud kasvujoone hoidmiseks tulevikus enam ainult investeeringute sissevoolust sarnasel tasemel kui seni. Järgmistel aastatel muutub kogutootlikkus ehk tehnoloogiline areng ja innovatsioon kasvuallikana aina tähtsamaks.

„Konkurentsivõimeline riik ei tähenda pelgalt riigi majanduslikku edukust ja sissetulekute kasvu, vaid aina olulisemaks muutub inimeste heaolu: elustandardi ja toimetulekuvõimaluste paranemine, hea tervis, kättesaadav haridus ja kaasatus demokraatiasse. Sealjuures pööratakse järjest enam tähelepanu sellele, et heaolu kasvuga kaasneks võimalikult väike jalajälg (elu)keskkonnale," selgitas Mari Rell.

Enne koroonakriisi paranes Eesti konkurentsivõime

Viimastel aastatel enne koroonakriisi suutis Eesti oma konkurentsipositsiooni parandada. Eesti ekspordi turuosa välisturgudel on järk-järgult kasvanud, seda isegi eelmisel aastal, kui kriis algas. Suurenenud on nii ettevõtete rahvusvahelise koostöö ulatus kui ka ekspordisuutlikkus. Kaupade ja teenuste ekspordil on Eesti majanduses suur roll, 2020. aastal moodustas see 73% SKPst.