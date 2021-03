Tallinna Sadam üllatab mitmekülgsuse ja uuendusmeelsusega

Kolmanda olulise arenguprojektina tõi sadama energeetikaosakonna juht välja kogu vesinikutemaatika. „Vesinikul põhinevad energialahendused on meil selgelt laual. Esialgu vaatame, kas ja kuidas me saame seda tehnoloogiat enda jaoks ära kasutada. Üks võimalus on parvlaevad, mis tulevikus võiksid vesinikul töötada,“ ütles Tilk ja lisas, et ka laiemalt on sadam alati aldis uuendustega kaasa minema. „Peame oluliseks, et enne lõplikku otsustamist me vähemalt tunnetaksime teema ja potentsiaali ära. Usun, et sellise mõtteviisi tõttu on paljud uuendused meil ka käiku läinud.“