Coop viib elu edasi igas Eestimaa nurgas

Rääkides Coopist kui tööandjast, pole võimalik mööda vaadata selle suurusest ja ulatusest. Coop koosneb 19 piirkondlikust tarbijaühistust, koondab 330 toidukauplust üle Eesti ja pakub tööd umbes 6000 inimesele.

Töökohti on erinevaid. Kõige rohkem neist on seotud kaupluste tegevusega, umbes 800 inimest tagavad logistika toimimise ja lisaks kuulub gruppi ka Coop Pank.

Suure missiooniga ettevõte

Personalidirektor Kerstin Jaani ütleb, et juba aastaid on Coopi personalitöö märksõnaks olnud asendamatud inimesed. Slogan „Hoiame elu igas Eestimaa nurgas” kätkeb eneses väärikat missiooni, mis puudutab väga paljusid töötajaid – tihti on just kvaliteetne toidupood üks neid kohti, mis määrab ära, kuidas eluga selles piirkonnas rahul ollakse.

Mõttekäik, et kõik Coopi töötajad on asendamatud inimesed, väljendab seda, et igaühe panus on ülimalt oluline – just need inimesed tagavad selle, et värske ja maitsev toit jõuaks võimalikult kiiresti ning mugavalt tarbijate toidulaudadeni. Tootjatelt ja tarnijatelt jõuab kaup kesklattu, sealt kauplustesse ning kodudesse, seega on ühtviisi olulised nii laotöötajad, müüjad, kullerid, kokad kui ka tugipersonal kontoris.

Praegusel pandeemiaajal on väljend „asendamatud inimesed” omandanud veel värskema tähenduse – Coopi inimesed on sõna otseses mõttes eesliinil, tagades selle, et lukustusaegsed toidulauad võimalikult ohutult ja maitsvalt kaetud saaksid.

Coopi personalitöötajad on kogenud, et töötajatele läheb teema elu hoidmisest igas Eestimaa nurgas korda – eriti tugevalt ongi see tunda väiksemates paikades.

Kvaliteetsed koolitused