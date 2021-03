Tiina Drui: Eesti Energias kujundame teadlikult energiakangelasi

Edukuse eeldus on rahulolev klient, mille eeldus omakorda on rahulolev töötaja. Kinnistub üha enam veendumus, et äriedu tegelik juurpõhjus peitub pühendunud ja oma kutsumuse leidnud töötajates, sest just nemad loovad väärtust.

Paljud ettevõtted on mõistnud kliendikogemuse teadliku juhtimise vajadust. Aga kuidas seda luua? Meie usume, et mida parem on töötajakogemus ettevõtte töötajana, mida rohkem ta oma kogemuse kaudu mõistab, kui oluline on, et ta on õige inimene õigel kohal ja õigel ajal, et ta kasvab ning areneb, seda suurema tõenäosusega oskab ta mõelda kliendi vajadustele oma kogemuse võtmes. Lihtsamalt on töötajakogemus kõigi asjaolude kokkupuutepunkt, mis töötajal on ettevõttega alates esimesest kontaktist värbamisel kuni töösuhte lõpetamiseni. Head kogemust tahame alati uuesti kogeda!

Juba 2019. aastal liitsime kõik töötajakogemust loovad osakonnad (personali-, kinnisvara-, transpordi-, turva-, töötervishoiu osakond, büroo, sekretariaat) ühtseks tervikuks ja mõtestasime oma senise tegevuse uues võtmes. Läheneme töötajakogemuse loomisele kolmest aspektist: kultuuriline, füüsiline ja tehnoloogiline.

Eelkõige on kultuur meie mõttemaailma väljendus ja seetõttu oligi just siin meil restarti vaja, et jõuaksime kliendile lähemale ning suudaksime pakkuda enamat. Avatus, julgus, vastutus ja koos ühise eesmärgi nimel tegutsemine on meile olulised ja julgustame üksteist, et saaksime parimaks versiooniks iseendast.

Füüsilise keskkonna puhul on viimase aja trendiks loovust soosivad lahendused. Töökeskkond peab toetama kultuuri muutust ja üldist paindlikkust. Näiteks millised on avatud või suletud ruumid, puhke- ja loovalad, hooldatud ühisruumid, tervislik toitumine, liikumine, virtuaalne töökeskkond jm.