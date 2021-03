Parim kinnisvaramaakler ei ole mitte hea müüja, vaid hea kuulaja!

„Hea meeskond toimib nagu töö laevatekil – kõigil on oma roll ja alati on keegi, kes oskab teisi suunata ja juhendada. 1Partneris töötavad inimesed erinevatest põlvkondadest ning meil on väga pikaajalisi töötajaid, kelle teadmisi ja kogemusi täiendavad noorte energia ning värsked vaated. Ootame oma ridadesse nii inimesi, kes on varem kinnisvara alal töötanud, aga värbame meelsasti ka uusi tegijaid, keda huvitab töö selles põnevas ja kiirelt muutuvas sektoris,” räägib Ränk.

Ta lisab, et kelleltki ei oodata tulemusi üleöö, vaid töö kinnisvarafirmas nõuab kannatlikkust. „Värbamine ja koolitamine tähendab inimeste ettevalmistust selleks, et esimesed aastad ei ole kindlasti lihtsad. Ja nagu iga müügitöö puhul, on ka kinnisvaramaakleri amet hea nutikale ning edasipürgivale inimesele, kuid ei sobi neile, kes ei ole nõus tegema ühtegi ekstraliigutust. Kes aga tahab õppida ja areneda, neile on tulevik valla!”

Vigul lisab, et teadmistest olulisem on huvi valdkonna vastu, vastupidavus ja äratundmine, et inimene on hinges müügiinimene ning tal on tõsine soov just kinnisvarasektoris töötada.

Töö kinnisvaravaldkonnas on kõike muud kui rutiinne ja igav!

Tegutsemine kinnisvaravaldkonnas võib olla väga keeruline, kui inimene ei ole varem selles sektoris töötanud. „Kõige olulisem on teadvustada, et tegemist on pidevalt muutuva valdkonnaga. Siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid, vaid oluline on kohaneda vastavalt olukorrale. Isegi kui müüa ühes majas kahte ühesugust objekti, on need täiesti erinevad tehingud, sest iga situatsioon, müüja, ostja ja tehingu põhjus on erinevad ning ajas muutuvad,” selgitavad Ränk ja Vigul. „Kõik objektid on erinevad, sest turg muutub, finantsturg muutub ja kliendid muutuvad.”