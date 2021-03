Eesti suurim internetikaubamaja kasvab ja värbab

Hansaposti klienditeenindajad on võrdlemisi paiksed ja töötajate voolavus on väike, vaatamata sellele, et tegemist on suhteliselt stressirohke ametiga. „Klienditeenindajal peab olema suur sisemine soov inimesi aidata. Samuti peab olema hea närvikava ning oskus ka kõige tulisema vestluse juures jääda rahulikuks ja objektiivseks. Oleme väga õnnelikud, et meil on õnnestunud luua nii positiivne töökeskkond – nii ruumid ja töövahendid kui ka töökultuur ning üldine õhkkond aitavad inimestel paremini tööd teha,” selgitab Kivi. „Ja muidugi meie suurepärased juhid, kes oskavad ning suudavad inimesi motiveerida ja rõõmsana hoida.”

Ta tunnistab, et Hansapost on tuntud ja suur tegija, mis omakorda annab tööotsijatele nii kindlustunnet tööandja stabiilsuse osas kui ka tekitab oma mastaapse väljakutsega huvi kõigi nende seas, kes tahavad teha midagi suurt ja arendavat. Rahulikku ja vaikset kulgemist kiirelt kasvavasse ettevõttesse reeglina otsima ei tulda. „Viimastel aastatel oleme näinud, et inimesi huvitab e-poe telgitagune, sest kogu masinavärk tundub kõrvalt vaadates võimas ja põnev. Paljud meile tulnud spetsialistid tunnistavad, et üheks põhjuseks Hansaposti tööle tulla on meie tegevuse mastaapsus, võimalus olla osa millestki päriselt suurest ja selle kasvamisele ise kaasa aidata.”

„Alustasime e-kaubandusega juba valdkonna algusaastatel ja oleme kasvanud turu keskmisest kiiremini. See on võimaldanud meil kõik need aastad populaarsuse laineharjal ratsutada ja tipus olla. Mingil määral võib seda nimetada ka õnneks, sest maailm ja turg muutuvad pidevalt justkui meie kasuks. Me ise peame edu võtmeks hoopis meie inimesi, kes ettevõtte arengusse ja tulemustesse igapäevaselt oma panuse annavad. Ja muidugi on meie uksed alati uutele spetsialistidele avatud,” räägib Kivi.

Kuna Hansapost on praeguseks jõudnud niikaugele, et kaubamaja eksisteerib sisuliselt vaid virtuaalmaailmas, on äärmiselt oluline, et kõik IT-süsteemid ja tarkvara töötaksid laitmatult. Seega otsitakse ka hetkel analüütikuid ja Kivi sõnul palgatakse meelsasti nii kogemustega tegijaid kui ka hakkajaid koolilõpetajaid. Olulised arendusvaldkonnad on ka e-poodi klientidele nähtavaks tegev turundus ja e-kommerts, mille roll on muu hulgas tagada, et veebipood oleks kasutajale mugav, meeldiv, lihtne ning turvaline.

Töö tulemus väljendub rahulolevates klientides

Veebikaubandus läheb aasta-aastalt aina personaalsemaks. See tähendab, et kauplejad peavad aina täpsemini sihtima õigeid tooteid õigele sihtgrupile, mitte tegema üldsõnalist reklaami, mis pole mõeldud justkui kellelegi. Potentsiaalsele kliendile tuleb pakkuda täpselt seda, mis teda tõesti huvitab. „Meie töö väärtus väljendub rahulolevates klientides. Kõik, mida me ehitame ja arendame, on selleks, et olla klientide lemmikveebikaubamaja, mida armastatakse ning kuhu soovitakse tagasi tulla. Seetõttu valime uusi töötajaid hoolikalt, et nad kannaksid meiega samu väärtuseid,” nendib Kivi. „Eesti on pisike ja iga Eesti inimene võiks olla meie klient. Vähe on ettevõtteid, kes saavad öelda, et 50 protsenti eestlastest on ühel või teisel ajahetkel olnud nende kliendid. Meie saame seda väita ja oleme selle üle siiralt uhked!”