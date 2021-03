Saku Õlletehase tootmisjuht: tootmises on väga põnev, päriselt

Romet Roosme sõnul on Saku Õlletehasel käsil ka üks pilootprojekt, mis võiks mõtteviiside ja töökorralduse muutuse näol olla eeskujuks kogu Carlsbergi grupile üle maailma. „Keskendume selles ühte villimisliini puudutavas pilootprojektis neljale sambale: autonoomne hooldus, produktiivne hooldus, fookuse parendamine ja treenimine. Tahame välja arendada protsessid tuleviku liini tarbeks ning arendusprotsessi on kaasatud kõik asjaga seotud inimesed: operaatorid, spetsialistid ja juhid,” selgitab Roosme plaane. Pilootprojekt, mille edusse oodatakse suurimat panust just töötajatelt endilt, peaks andma tuntavat kasu just töötajatele – operaatoril kulub oma töökoha korrashoidmisele vähem aega, paraneb koostöö teiste liinil töötajatega jne. „Kui suudame projekti edukalt ellu viia, siis saame selle teadmise viia ka teistesse Carlsbergi Euroopa ja muu maailma tehastesse,” märkis ta.

Samamoodi on Saku Õlletehasele tööandjana prioriteet töötajate tervis ja ohutus. Iga töötaja peab töölt koju minema sama tervena, kui ta tööle tuli. „Keskendume igapäevaselt palju tööohutuse teemadele ja räägime neist pidevalt töötajatega. Tahame, et igaüks oskaks märgata võimalikke ohukohti ja enne mõne tööga – oleme ju ikkagi tootmisettevõte – alustamist kaaluks läbi sellega seotud riskid,” kirjeldab Roosme, kelle sõnul on Sakus väga hästi toimiv ohuolukordade avastamise süsteem, kuhu inimesed ise oma tähelepanekutega palju panustavad. „Tänu töötajate hoolimisele ja jõupingutustele oleme suutnud ka koroonaviiruse kriisis hästi tegutseda – igaüks mõistab, et ka tema enda tegevustest sõltub nii tema kui ka kolleegide tervis.”

Lõpetuseks, märgib Romet Roosme, on toomisvaldkond väga põnev maailm. „Ühelt poolt – meie tooted on tuntud ja armastatud, mille üheks põhjuseks on kindlasti see, et meie joogid on alati kvaliteetsed ning pühendumusega valmistatud,” räägib ta. „Kui vaadata töö iseloomu sissepoole, siis kõik meie operaatorid töötavad tipptasemel seadmetega ning tehases töötades on iga päev võimalus uusi oskusi ja teadmisi omandada.” Pole väheoluline, et igaühel on võimalus ettevõttes karjääri teha, tuleb lihtsalt kuskilt pihta hakata. „Minagi alustasin tootmises operaatorina ja praeguseks olen jõudnud kogu tootmise juhtimiseni. Sestap üleskutse kõigile: isegi kui sa pole mõelnud tootmisvaldkonnas töötamisele, aga väike sisemine huvi on, siis anna endast meile märku ja võib-olla on just Saku Õlletehas see koht, kus leiad oma tõelise kutsumuse,” kutsub Romet Roosme üles.