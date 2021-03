Wise – ideaalne pind uutele väljakutsetele

Töötajate isiklik ja professionaalne areng on meie jaoks äärmiselt oluline. Pakume kõigile oma töötajatele eelarvet, mida saab kasutada vabalt valitud arendavateks tegevusteks – olgu selleks koolitustel osalemine või raamatute tellimine. Lisaks korraldame pidevalt ettevõttesiseseid koolitusi alates ajaplaneerimise ja produktiivsuse töötubadest kuni vaimse tasakaalu koolitusteni. Lisaks soodustame ka võimalust ettevõttesiseselt erinevate töökohtade vahel liikuda ja kõik meie tiimid on avatud töövarjupäevadele. Kui töötajat huvitab teise tiimi toimimine, võib ta kolleege varjutada ja võimalusel ka sinna tiimi kandideerida.

Wise’i kokkuhoidev ja kaasav sisekultuur on üles ehitatud neljal väärtusel. Esimene neist väärtustest on Klient > tiim > ego. Kõike, mida me teeme, teeme Wise’i kasutajate jaoks. Lansseerides uusi tooteid, vaatame kõigepealt, mida meie kliendid soovivad, ja kaasame neid ka ettevõttesisestele aruteludele, et saada ausat tagasisidet oma toote kohta. Mida lähemalt iga töötaja oma töö otsest tulemust läbi kliendi elude paremaks muutmisele näeb, seda suurem side tal tekib terve ettevõtte missiooniga, sest nagu ütleb meie teine väärtus: See ei ole ainult töö, me muudame maailma.