Kurikuulus ettevõte valmistub börsile minema

Nende börsile sisenemine toimub USA ajaloo suurima aktsiapalaviku tuules. Börsile sisenevad ettevõtted on tänavu seeläbi kaasanud juba üle 85 miljardi euro. Varasem rekord pärineb mullusest, mil börsi uustulnukad müüsid aktsiaturule sisenedes osakuid umbkaudu 140 miljardi euro eest.

Eelmainitud arvud sisaldavad ka nii-öelda sihtotstarbelisi ülevõtmisfirmasid. Sihtotstarbelised ülevõtmisfirmad on oma olemuselt riiulifirmad, mis on loodud investoritelt rahalisi ressursse kaasama, lõppeesmärgiga osta mõni teine ettevõte. Sageli ei ole taolise juriidilise keha loomise hetkeks veel isegi selge, millist ettevõtet ostma hakatakse, vaid see selgub protsessi käigus.