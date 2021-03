AstraZeneca varjas Itaalias 29 miljonit doosi koroonavaktsiini

Prantsusmaa meedia teatel plaanis AstraZeneca vaktsiinidoosid suure tõenäosusega salaja Suurbritanniasse toimetada.

Varjatud ladu avastati, kui Euroopa Liit hakkas uurima, mis toimub AstraZeneca Hollandi tehases. Hollandi tehas peaks AstraZeneca ja Euroopa Liidu vahelise lepingu alusel olema osa ELi vaktsiinide tarneahelast, kuid farmaatsiafirma ei ole siiani esitanud Brüsselile vajalike dokumente, et seal toodetud vaktsiinid saaks Euroopa Liidus kasutusele võtta.

Seetõttu hakkas Euroopa Komisjon kahtlustama, et AstraZenecal taolised plaanid puuduvad ning tegelikult toodetakse Hollandis vaktsiine hoopis Suurbritanniale. Suurbritannia valitsus on väitnud, et nemad Mandri-Euroopast AstraZeneca vaktsiinidoose ei impordi. Siseturuvolinik Thierry Breton aga lasi ametnikel uurida, kuhu Hollandi tehases toodetud vaktsiinid kaovad.





Lõpuks viisidki jäljed Rooma külje alla. 29 miljonit vaktsiinidoosi leiti Anagni linnas asuvast farmaatsialaost. Vaktsiinitootjad peaksid Euroopa Liitu kõikidest ELis valmistatud ning liikuvatest vaktsiinidest teatama, kuid AstraZeneca seda nõuet täitnud ei olnud.

Euroopa Liit on hetkel arutamas võimalust kehtestada kuueks nädalaks täielik vaktsiinide eksportimise keeld. See tähendab, et ELi liikmesriikidest ei tohiks vaktsiine välja, näiteks Suurbritanniasse vedada. Täpsemalt peaksid ametnikud seda plaani tutvustama juba täna pärastlõunal.