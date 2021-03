Pereväärtuste kaasamine töökeskkonda loob tugeva ettevõtte

Töötajad räägivad



Uus töökoht sobis mulle, kuna see oli kodule lähemal ning sain üle pika aja kollektiivi, kes mind innustas ja mu kogemuste pagasit väärtustas. Ka see oli hea, et vahetused olid küll pikad, ent öösel töötama ei pidanud. Pagaritöö käib küll valdavalt jalgadel olles, ent õnneks on tänapäeval mitmesuguseid tervisetooteid, mis võimalikke jalahädasid leevendavad. Kui oled julge ja hakkaja, ei ole vaja karta, et siinse tööga hakkama ei saa! Rimis töötamise juures hindan pikalt justkui ühe perena koos töötanud kollektiivi ning võimalust tänu pikkade ja lühikeste nädalate vaheldumisele oma töövälist elu pikemalt ette planeerida. Pean oluliseks ka seda, et töötajaid hea töö eest tunnustatakse.



Julgustan hakkajaid inimesi Rimisse tööle tulema toreda kollektiivi ja töötajasõbralike graafikute pärast.



Pagar Liia

Olen peaaegu kogu elu kaubanduses töötanud. Mul on aastate jooksul olnud väga palju kolleege, ent kuna oskan eri natuuride ning igas eas inimestega suhelda ja läbi saada, siis on kõik sujunud.Rimis töötamine sobib igas eas inimestele, kuna igaühele leitakse sobivad tööülesanded. Midagi üle jõu käivat üheski ametis ei ole, ka 70+ inimesed saavad kenasti hakkama. Kuna noored soovivad end eri valdkondades proovile panna ja on liikuvamad, siis on eriti oodatud just staažikamad töötajad, kes on püsivamad ja hindavad stabiilsust.Mulle meeldib Rimis töötada, kuna siin on mõistvad juhid, head kolleegid ning töö on huvitav ja vaheldusrikas. Olen olnud ka juhtivamal kohal, ent praeguseks eelistan veidi väiksema vastutusega tööd ja otsest suhtlust inimestega.Huvilised võiksid edasise karjääri Rimiga siduda, kuna siit leiab stabiilse töökoha, toredad kolleegid ja võimaluse mitmesugustes projektides kaasa lüüa. Uuendused hoiavad meele erksana!Tulin Rimisse tööle meie kaupluse avamisel 15 aastat tagasi. Olin uue töökoha suhtes positiivselt meelestatud, kuna soovisin eraettevõtlusest lahkuda.