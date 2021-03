Õpetajate vähesus ning kasu õpilastele. Hobiõpetajad võivad olla meie haridussüsteemi tulevik

Koolid soovivad näha oma kooliperes entusiastlikke ja pühendunud inimesi ning üldjoontes on tagasiside hobiõpetajatele olnud enam kui positiivne. Eelkõige on õpetajate näol tegemist spetsialistidega, keda kool usaldab, ega tahagi liigselt kontrollida. Leitakse, et programm rikastab koolielu, muudab tunde praktilisemaks ja aitab noortel haridust maailmaga paremini siduda ning enese arendamise mõttekusest varakult aru saada. Pea kõik koolid, kes tagasiside andnud on, soovivad praeguseid hobiõpetajaid rakendada ka järgmisel aastal. Veel parem, koolid soovivad spetsialistidega sõlmida lepinguid pikemaks ajaks, et nende panus õppetöösse jätkuks. Vastastikune kogemus on positiivne ning samal arvamusel on ka õpetajad.

Tundidesse süstitakse värskust kaasaegsete teemade, digivarade ja tänapäevase haridustehnoloogia kasutamisega. “See elavdab õpilasi, nad tulevad teemadega lihtsasti kaasa ning tahavad osa saada sellest energiast, mis uute õpetajate ja teemadega kaasas käib,” meenutab oma kogemusi Loova Tuleviku Koolis ajalooõpetajaks olnud Kristi Paatsi, kelle põhitöö on Kalamaja Muuseumi juhataja amet. Oluline on ka see, et spetsialistide näol on tegu värskete ja uute inimestega. “Algselt ei tea õpilased, mida oodata ning see on nende jaoks põnev. Kooliväline taust on oluline ning ka see, et õpilaste suunal puuduvad eelnevad hoiakud,” lisab Katrin Tammar, kes õpetab Võnnu Keskkoolis psühholoogiat.

Paindlik võimalus õpetada teeb asja atraktiivseks