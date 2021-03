Julgus hakata turismiettevõtjaks

Miks mees võttis täistöökoha kõrvalt vastu sellise väljakutse?

Kui Jaanuselt küsida, miks ta seda tööd teeb, leiab ta, et rõõm oma kätega loodu nautimisest ei ületa ühtegi teist rõõmu. Julgust turismiettevõtjaks hakata lisas ka Jaanuse abikaasa Terje pikaajaline turismikogemus. Tulemuseks on omanäoline võimekus, mis just koos toimides kogu Karukella puhkemaja ehitamise ja majandamise võimalikuks tegi. Üksi või koos mõne teise valdkonna inimesega ei oleks kumbki ainult oma kompetentsi peale toetudes sellist väljakutset vastu võtnud.

Jaanuse arvates on Karukella juures kõige nauditavam see, et isegi kui majutushoone on püsti, siis ei tee see krundist veel mõnusat puhkekohta. Endiselt tundub, nagu oleks projekt veel oma esimeses pooles, sest eneseteostust jätkub aastateks, suures osas ikka ise ehitades ja kohapeal mütates. Kevadel algab väliköögi ehitus ja sügisel on plaan krunt ka aiaga piirata.

Jaanus ütleb, et esiteks võtab ta füüsilist koormust treeninguna, nimelt jääb ära jõusaalis rassimine ja selle eest igakuise tasu maksmine. Teiseks puhkab pea töömõtetest ja ehk päästab isegi vastutusrikkal põhitööl läbipõlemise eest. Ning kolmandaks on ju nii, et kogu panustatavast energiast sündiva tulemuse saab pöörata hoopiski oma tuleviku kindlustamiseks, sest kindlasti on see ka pensionisambaks sellele ettevõtlikule perele.

Liigsest entusiasmist tulnud naljakas õppetund