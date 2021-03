Milles seisneb perenaise töö?

Perenaise tööl on mitu tahku. Üks neist on vastutamine kogu teenusedisaini tsükli eest, mis tähendab võimalikult kliendisõbraliku kogemuse loomist ja seda juba enne hotelli jõudmist, aga ka kohapealset teenindusele ning pisiasjadele tähelepanu pööramist. „Külalislahke teenindus ja mõnus spaakogemus on need, mis toovad külalised peagi tagasi meie majja,” on Terje veendunud, et tema magistriõpingud Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis turismiteenuse disaini õppides on saanud hotellis täielikku rakendust.

Teine tahk on aga pidev unistuste meeskonna loomine ja hoidmine. Personal on nagu teine pere. Alati on küll külaline esiplaanil, kuid seda mitte töötajate ebamugavuse hinnaga. „Oleme saanud piirkonnas populaarseks tööandjaks, kes kasutab ka hulgaliselt ajutist abijõudu – just suurema koormuse ajal ja kõrghooaegadel. See säästab põhitöötajaid ja lubab kõigile suvel kaks nädalat järjestikust puhkust, mis turismisektoris on pigem väga tavatu. Ega üksi ei pea firmat ega mängi hotelli, selleks on vaja tervet meeskonda, et see välja tuleks – et külalistel oleks meie juures hea ja et töötajad tuleksid rõõmuga tööle,” räägib Terje.

Lepingust ametinimetust lugedes selgub, perenase töö kolmas tahk on juhatuse liikmeks olemine. See tahk jääb varju nii külaliste kui ka töötajaskonna pilgu eest, kuid tähendab vastutust muuta terve maja majandamine jätkusuutlikuks ja kasumlikuks, samas aga leida reserv iga-aastaseks füüsilise keskkonna investeeringuks. Terje põhimõte on olnud see, et edukas ettevõte seisab kui kolme jalaga taburetil: tugev toode, personaalne teenindus ja korras füüsiline keskkond. Kui üks neist jalgadest on lühem, siis libisevad nii kliendid kui ka kasum sellelt toolilt maha. Kriisiajal on tasakaalu hoidmine aga eriti keeruline, kuid senimaani on sellega toime tuldud.

Mis teeb puhkuse Mäetaguse mõisahotellis meeldejäävaks?