Tõeline kevad läheneb. Kuidas oma auto selleks ette valmistada?

Hea nähtavus on ohutu sõidu üks alustalasid. Seetõttu tuleks kevadel kindlasti üle vaadata auto klaasipuhastajate ehk maakeeli kojameeste seisukord, kuna lumine talv on võinud ka neile oma jälje jätta.

„Puhtal autol hakkavad kergemini silma ka võimalikud kriimud ja kahjustused, mis talviste jääkonaruste ja roopas teede tõttu on autole tekkinud. Need tuleks kindlasti enne kaitsva vahakihi paigaldamist üle vaadata,“ lisas Osa.

„Võimaluse korral tasub seda teha pesulas, kuna auto põhjale kogunevat talvist mustus on käsitsi raske kätte saada. Paljud pesevad kodus sõidukit, jättes kõrvale just auto põhja, mille all olevad detailid on ka ilma kaitsva laki ja värvita,“ sõnas Osa.

Tänavune senisest pikem ja lumisem talv on põhjustanud teedel suuremat soola ja kemikaalide kasutamist, mis jätab oma jälje ka sõidukitele. „Talvistelt teedelt on auto pinnale koos pigi ja soolaga kleepunud ka naastrehvidest ja piduritest tekkinud metalliosakesed, mis üheskoos tekitavad auto pinnale pindmist korrosiooni. Seega hakkab ajaga pindmine rooste tungima sissepoole, tekib ka põhjaalune rooste ning kahjustuvad veljed,“ sõnas Amserv Grupi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

„Krõbedad talveolud vajavad meie kliimas omi meetmeid nagu näiteks teede igapäevane soolamine või liivatamine. Need kipuvad moel või teisel, autole oma jälje jätma, seades ohtu nii sõiduki eluea kui ka liiklusohutuse tagamise,“ sõnas Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa. Just seetõttu on oluline hooaja vahetudes pöörata sõiduki hooldamisele erilist tähelepanu.

Esimeseks ohumärgiks kojameeste väsimisest on triibud klaasil. „See viitab tavaliselt sellele, et klaasipuhasti kummiriba on vigastatud. Märgates esiklaasil aga juba laike, on tõenäoline, et klaasipühkija kummiriba on hoopis katki,“ märkis Amserv Grupi järelteeninduse juht.

Ta tõi ka välja, et kojamehed tuleks välja vahetada ka juhul, kui need kipuvad värisema ja hüplema. Samuti on ohumärgiks klaasipuhastajate pidev kriuksumine. Viimase stsenaariumi puhul soovitab Aasala esmajoones ise püüda kojamehed hoolikalt ära puhastada. „Juhul, kui see ei aita, võib läbi käia ka spetsialisti juurest, kuna kriuksumist võib põhjustada ka vale kaldenurk esiklaasi ja klaasipühkija varre vahel. Sellisel juhul tuleks spetsialistil lasta üle vaadata klaasipuhastite varred ja mehhanismid,“ lisas Aasala.

Klaasipuhastajatel ei tohiks lasta töötada kuivalt, sest harjade ja klaasi vahele jäävad sageli tolm, liiv ja pori, mis kriibivad klaasi ja rikuvad selle läbipaistvuse. „Seega tuleb hoolitseda, et klaasipesuvedelik otsa ei lõpeks ja autos võiks kanistriga olla väike varu, kui see peaks ootamatult juhtuma,“ lisas Aasala.

Jan Osa soovitas aknaid ning klaasipuhastajaid ka regulaarselt pesta kas teenindusjaamas selleks spetsiaalselt ette nähtud puhastuskohtade juures või koduhoovis. „Oluline siinkohal on puhastada nii aknaklaasid kui klaasipuhastajaid kõigepealt veega ning seejärel eemaldada kogu mustus kas lapi või kuivatuspaberiga,“ selgitas Osa.

Auto salongi puhastus

Ahti Aasala märkis, et lume- ja soolasegust ei saa kannatada vaid auto välimised osad. "Saabastega toome ka salongi teehoolduseks kasutatavat soola ja keemiat, mis teeb omajagu kahju salongis olevatele metallosadele, näiteks istmete juhtsiinidele. Samamoodi nagu see põhjustab korrosiooni auto välispindadel, leiab sama protsess aset ka salongisiseselt."