Pentus-Rosimannus: toetused avanevad lisaeelarve vastuvõtmise järel kiiresti

"Loodan väga, et riigikogu on valmis lisaeelarvet kiiresti menetlema. Valitsuse poolt oleme valmis kõiki toetuste maksmisi puudutavaid määrusi rakendama kohe, kui parlament on lisaeelarve vastu võtnud. Tänan kõiki, kes on selle nimel tööd teinud," ütles Pentus-Rosimannus. "Kuna kriis on tõsine, peavad väljamaksed olema sel korral kiired."

Rahandusministri sõnul eeldab riigi välja juhtimine praegusest kriisist, et tuge saaksid piirangute kehtimise ajal kõige valusamalt pihta saanud sektorites nii võimalikult paljud töötajad kui ka ettevõtted, et säiliksid sissetulekud ja töökohad. "Katame ka vajalikud vaktsineerimise, testimise ja ravi kulud. Aitame leevendada lünki, mis hariduses pika distantsõppega kaasnevad ning toetame vaimse tervise turgutamist. Selleks täna riigikogu ees olev lisaeelarve mõeldud on," rääkis minister.

Riigikogule esitatav eelnõu näeb ette 150 miljonit eurot tervishoidu muuhulgas haiglatele erakorraliste kriisikulude katteks, aga ka vaktsiinideks ja vaktsineerimise korraldamiseks, testideks, ravimi Remdesivir hankimiseks ning Haigekassa reservkapitali taastamiseks. Et inimesed ei läheks haigena tööle, jätkub aasta lõpuni haigushüvitiste maksmine alates teisest haiguspäevast, mis tähendab lisaeelarves 12 miljoni euro suurust kulu.

Järsu käibelanguse läbi teinud ettevõtete töötajatele töötasu toetuse maksmise võtab riik eelnõu järgi märtsis ja aprillis suuresti lisaeelarve kanda. "See maksab 102,2 miljonit eurot lisaeelarvest ja 38 miljonit eurot Töötukassa reservidest, aga lühiajalise, suure käibelanguse läbi teinud ettevõtete toetuseks ja alles hoidmiseks on see vajalik kulutus," ütles Pentus-Rosimannus.