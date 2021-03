Eramuarenduse lipulaev jäi ootamatult suurde hätta

Kui meedias tuleb juttu kinnisvaraarendajatest, on need tavaliselt Merko, Metro Capital, Endover, Bonava ja teised suurte eluhoonete ja uute elurajoonide rajajad. BlueSky nime teatakse vähe. Ometi on nad oma valdkonnas etalon, kellele on vaadatud alt üles. Paljud eramute, paarismajade ja ridaelamute tegijad otsivad odavaid lahendusi ning teevad tihti minimaalse, mida nõutakse, kuid BlueSky on valinud teise tee. Nad panevad rõhku kvaliteedile, mis tähendab ka kõrgemat hinda.

„Ma ei sooviks sel teemal kommentaare jagada,” ütleb Alar Mitt, üks BlueSky projektidele miljoneid laenanud Alar Invest OÜ osanikke. Kokku arendab BlueSky praegu Tallinnas ja selle ümbruses nelja projekti. Üle 1500 uue kodu Viimsis, Jüris, Haaberstis ja Järvekülas. Esimesega neist on kõige akuutsem probleem. Milles on asi?