Selle kevade suurim noorteüritus on veebikonverents rahatarkusest

Veebikonverentsi on vaatama ja kuulama oodatud kõik huvilised, aga ennekõike põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumite õpilased, õpetajad ja lapsevanemad üle kogu Eesti. Üritusele saab registreeruda siin .

„Kui kogu sellest üleilmsest kodudesse sulgumisest midagi head on sündinud, siis on see võimalus, korraldada erinevaid üritusi, mida saavad erilise vaevata ja reisimist ette võtmata vaatama ja kuulama tulla tuhanded inimesed," sõnas Pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik.