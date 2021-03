Suessi kanalis kasvab laevade liiklusummik

Laeva lahtisaamist segavad tugevad tuuleiilid ja liivatorm. GPSi andmed näitavad, et 24 tunni jooksul on suudetud kaldasse sõitnud laeva minimaalselt liigutada, kirjutab Reuters.

Laevanduseksperdid eeldavad, et laev saadakse 24-48 tunni jooksul eest ära. Mõned laevafirmad on juba suunanud oma alused alternatiivsele teekonnale ümber Aafrika. See aga lisab laeva sõiduajale nädala.