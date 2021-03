SEB hakkab varsti vastu võtma pensioni investeerimiskonto avaldusi

„SEB kliendiuuringud on näidanud, et umbes kolmandik tänastest pensionikogujatest soovib iseseisvalt oma pensionivarade investeerimisotsuseid langetada ning võtta sellega vastutus tagada endale ise kindel majanduslik seljatagune pensionipõlveks. Näeme, et Eesti elanike huvi investeerimisvaldkonna vastu üha kasvab ning uus pensioni investeerimiskonto lahendus on hea alternatiiv eelkõige kogenud või õppimishimulistele investoritele, kel on soov oma pensioniportfellis olevaid varasid laialdasemalt investeerida," ütles SEB Panga juhatuse liige Ainar Leppänen.