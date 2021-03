Palju kriitikat saanud DEPO: kahetsusväärselt soodustab valitsuse määrus ebatervet konkurentsi

"Tänaseks me teame, et viirus levib õhus lendlevate piiskade kaudu. Mida rohkem ruutmeetreid on ühe külastaja kohta, seda väiksem on ka nakatumisvõimalus. DEPO kaupluse lae kõrgus on läbi terve hoone 10 meetrit. Õhuvahetus meie toiduosakonnas on palju parem kui ükskõik millises teises Eesti toidu- või lemmikloomakaupade poes," ütles Jugans.