Eesti tuumajaama rajada soovijad said investoritelt raha

Samuti konverteeruvad ettevõtte osakuteks varasemad Ketris OÜ (Karmo Pärnoja), Net Systems Group OÜ ( Tõnis Kaasik ), Frip OÜ (Jaan Luts), Pärdiklill OÜ (Kalev Järvelill) ja USA investeerimisfondi Last Energy Inc. investeeringud. Samuti saab osanike otsusega Fermi Energia vähemusosanikuks Belgias asutatud, Engie gruppi kuuluv rahvusvaheline insenerettevõte Tractebel Engineering SA.

"Soovisime Funderbeami ühisrahastusplatvormi kaudu anda Eesti inimestele võimaluse osaleda eesti oma tuumajaama loomises ning see pakkumine võeti rõõmuga vastu enam kui tuhande investori poolt. Selline usaldus tähendab ka tõsist vastutust projekti elluviimisel, mis tingib otseselt ka selle, et Fermi Energia eduks on vajalikud ka institutsionaalsed investorid, kellel on olemas mitmekülgne kogemus energeetikas ja eriti tuumaenergias. Üheks selliseks ettevõtteks on Tractebel Engineering, kelle pühendumus väikeste moodulreaktorite uurimisele on aidanud Fermi Energial saavutada tänast tuntust maailmas väikereaktorite arendamise valdkonnas," selgitas Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets.