IKT-ettevõtjad tervitavad innovatsiooni 2 protsendi klubi loomist

„Põhjamaad on juba paarikümmend aastat panustanud teadus- ja arendustegevustesse ning on seega meile nutika majandusega riikidena eeskujuks," selgitab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse liige Seth Lackman. „Et Eesti majandus oleks veelgi kiirem uute lahenduste rakendaja, on oluline panustada strateegiliselt sellesse, et kõik majandusharud looksid uusi nutikaid tooteid ja teenuseid, muuhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutades."

„Meil on hea meel, et ITL-i innovatsiooni töögrupist välja kasvanud ideest on koostöös Tööandjate Keskliiduga saanud reaalne liikumine ning neid, kes panustavad vähemalt 2% ettevõtte käibest või miljon eurot aastas innovatsiooni, väärtustab ka Vabariigi President." Seth Lackmani sõnul on vaja kõigi osapoolte panust selleks, et saada erasektorisse rohkem teadus-arendustegevuseks mõeldud Euroopa programmide raha ja see maksimaalselt ära kasutada. „Praegu on õige hetk ka väiksemate ettevõtete innovatsioonivõimekust suurendada, ja nii igas sektoris."