Muusik ja investor Tanel Padar rääkis ajast, mil ta oli kõige vaesem ning sündmusest, mis pani ta investeerima

Eesti Laul 2020 - emotsioonid Foto: Andres Putting

Tänasel peamiselt noortele suunatud veebikonverentsil „Kas raha annab vabaduse?" rääkis muusik ja investor Tanel Padar sellest, millisel üllataval perioodil oli ta kõige vaesem ning millised on tema tänased tõekspidamised raha säästmisel ja selle investeerimisel. Padar ütleb, et tal veab, et on nö A-ketegooria artist, kuid tõdeb, et väga palju esinemisi on viimasel ajal ära jäänud.