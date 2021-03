Eesti ühe suurima tööandja juht: vaktsineerimata töötajaid me karistama ei hakka. Mõjutaja võiks olla vaktsineerimispass

Kristi Lomp Foto: Jaanus Lensment

Eile ilmus lugu Olerexist, kes survestab oma töötajaid vaktsineerima, vastasel juhul on neil oht kaotada töö. Selver ASi juhatuse liige Kristi Lomp ütleb, et vaktsineerimine on vabatahtlik ning tema oma töötajailt seda nõudma ei hakka. Kedagi ei karistata. Ta on aga vaktsineerimise suur pooldaja.