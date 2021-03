FOTOD | Terviseamet ja politsei käisid laiali ajamas Kehrwiederi kohviku terrassilt päikselise ilma nautlejaid

Terviseamet kontrollis koostöös politseiga, kuidas peetakse Tallinna vanalinnas kinni koroonapiirangutest. Valitsuse kehtestatud korralduse järgi on lubatud vaid toidu kaasamüük. Toitlustusettevõtte õuealal võib ooteajal lühidalt viibida, kuid tagatud peab olema inimeste hajutamine. Väliterrassidel teenuse osutamine (söömine-joomine) ei ole lubatud.

Terviseametist kommenteeriti, et viiruse leviku tõkestamise meetmete nõuetekohaselt täitmata jätmise tagajärjel tõuseb nakatumisnäit veelgi ning seetõttu on hädavajalik viia läbi täiendavaid järelevalvetegevusi.

Korduv muster Raekoja platsil

Ka eile lõunal oli märgata, kuidas kohvikud enda õuemööblit terrassile paigutavad.

Kehrwiederi omaniku sõnul käis eile politsei mitu korda neid kontrollimas, kuid kuna külalised olid hajutatud, ei tehtud neile märkusi. Politsei teatel ei ole see aga õige. "Politsei on temaga (kohviku omanikuga - toim) ühendust võtnud ja kohviku personaliga on suheldud ning pärast igat politsei kontrolli on inimesed ka laiali läinud," märkis politsei pressiesindaja Marge Sillaots.

Sillaots rõhutas, et välikohvikud ei tohi olla avatud, ükskõik mida omanik väidab.

“Meil on roosikasvatamise jaoks ette nähtud vars, mis on pea kaks meetrit pikk ja sellega me politseile näitasime, et kohviku poolt on inimeste hajutamine tagatud,” kommenteeris Kehrwiederi omanik Raoul-Vello Leitham.

Leithami arvates istuvad inimesed meeleldi nende terrassil, sest just nende õuealale paistab päike. “Mina leian, et D-vitamiin, karge mere õhk ja tervislik 2+2 reegli järgimine on palju etem kui ühistranspordis sõitmine, kus keegi maski ei kanna,” lisas ta.

Kehrwiederi omanik toetab ka mõtet, et juba vaktsiini saanud inimesed peaksid saama vabalt liikuda. Samuti oli märtsi alguses kohvik illustreerinud enda terrassi mõtetega nagu:

“Kujuta ette nii surmavat viirust, et pead testima, et teada, kas sul see olemas.”,

“Mõistlik ettepanek riigile! Lubada kohvikusse vaktsineerimis- ja antikehade tunnustega! 25% rahvast kvalifitseeruks.”,

“Kas olete märganud... Need, kes karjuvad “lukku, lukku”, ei pea muretsema palgast ilma jäämisest”.