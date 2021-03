FOTOD | Kohtutäitur müüb jätkuvalt "sajandi maffiaprotsessil" kahtlustatava villat. Kas probleemiks on selle seisukord?

Hotelli- ja restoraniärimehed Hirv ja Gammer on koos paarikümne osalisega kohtu all süüdistatuna maksukuritegudes ehk peamiselt ümbrikupalga maksmises. Hirvele ja Gammerile kuulunud osaühingut Emerana süüdistatakse vanalinna söögikohtades ümbrikupalga maksmisega riigile rohkem kui 600 000 eurose kahju tekitamises. Seoses sellega on paljudele kohtualustele esitatud süüdistus ka kuritegelikku ühendusse kuulumises.





