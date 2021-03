VIDEO | Tunned end väljas liikudes ebaturvaliselt? Viis lihtsat enesekaitsevõtet, mis võivad sinu elu päästa

Ehkki õues hakkab tasapisi aina valgemaks minema, pole ründamiste eest paraku keegi kaitstud. Mõni nädal tagasi Londonis juhtunu, on pannud terve sotsiaalmeedia kihama, kuidas naised tunnevad end ebaturvaliselt. Ka hiljutine ründamine Nõmmel näitas, et kasvõi ühe enesekaitsenipi teadmine võib inimese elu päästa. Aga mida siis teha, kui rünnatakse selja tagant või keegi läheneb noaga? Mis on need vajalikud enesekaitsevahendid, millest tuleks teada? Vaata videost!